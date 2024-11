Com muita chuva, Verstappen vence o GP de São Paulo

O holandês Max Verstappen venceu em Interlagos o GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo (3). Ocon e Gasly, da Alpine, fecharam o pódio. Com o resultado, Verstappen ficou muito próximo do tetracampeonato da Fórmula 1.

O piloto da Red Bull fez uma corrida de recuperação após largar da 17ª posição. Vice-líder do campeonato, Lando Norris acabou em sexto.

Luta pelo título

Com a vitória, Verstappen somou 26 pontos e chegou a 393 pontos no campeonato. Norris somou apenas 8 e chegou a 331. Se Verstappen somar dois pontos a mais que o rival no GP de Las Vegas, no dia 24 de novembro, o piloto garante seu 4º título.

Chuva

Conforme a prova foi acontecendo, a chuva foi apertando em Interlagos, o que trouxe safety car virtual após rodada de Hulkenberg. Depois disso, o próprio piloto foi desclassificado após não conseguir retornar com o carro para o traçado e ter seu bólido empurrado. Com isso, recebeu bandeira preta, algo rarríssimo na Fórmula 1.

Senna eterno

Mais cedo, Lewis Hamilton, piloto da McLaren, correu em Interlagos com a McLaren MP4/5B, maquina com a qual Ayrton Senna foi campeão do mundial de 1990. Após a corrida, o piloto emocionou o público ao levantar a bandeira do Brasil e correr mais uma vez o circuito com a flâmula na mão.

Lewis Hamilton sempre se declarou um grande fã de Ayrton Senna e, em entrevista ao canal oficial de transmissão da Fórmula 1, o piloto disse que se emocionou.

*Com informações da CNN Brasil

