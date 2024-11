Homem tenta fugir por telhados após estuprar mulher

Um suspeito de estuprar uma mulher, em Aparecida de Goiânia (GO), tentou fugir pulando muros e telhados, após o crime. Apesar da tentativa, ele terminou preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO).

O caso aconteceu na última sexta-feira (1), no bairro Vila Mariana.

À PM, a vítima contou que conhece o suspeito mora com um amigo dela e, portanto, é uma pessoa conhecida. Segundo ela, ao sair para ir à padaria, foi abordada pelo homem que a chamou para entrar na casa e conversar.

No relato, a mulher disse que os dois se sentaram no sofá e o suspeito perguntou se poderia fechar a porta, mas ela teria dito que não, pois estava muito quente. De acordo com a mulher, o homem começou a passar a mão nela e foi reprimido e, na sequência, se levantou para ir embora.

“Ele me segurou, tampou minha boca, trancou o portão, me segurou pelo pescoço e me levou para o quarto”, contou à corporação enquanto chorava.

O homem foi preso por equipes da PM, após a corporação tomar conhecimento do estupro que havia acabado de acontecer. Segundo a polícia, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, usa tornozeleira eletrônica pelo crime de feminicídio e tem passagens por ameaça, receptação, lesão corporal dolosa, injúria e violência doméstica.

*Com informações do Metrópoles

