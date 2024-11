Foragido da Justiça é preso durante prova do Enem no Amazonas

Um homem identificado como Halleson Acionar de Lima, de 26 anos, foi preso neste domingo (3), no município de Coari, interior do Amazonas, por roubo praticado em 2018, no município de Fonte Boa.

Segundo o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, o homem foi localizado enquanto prestava um exame para vestibular, Enem, na tarde de domingo, em Coari.

“Depois que ele cometeu o roubo em Fonte Boa, veio para Coari, onde estava residindo. Estávamos o monitorando e o sistema de inteligência verificou que ele iria fazer a prova do vestibular, então saímos em diligência e efetuamos a sua prisão”, explicou o delegado.

Procedimentos

Halleson Acionar de Lima responderá por roubo e ficará à disposição da Justiça.

