Shopping de Manaus exibem shows de ícones do K-Pop

Entre as apresentações estão BTS, Seventeen, Tomorrow x Together, entre outros

Os fãs de K-Pop em Manaus terão a oportunidade de ver seus ídolos em uma sala de cinema de alta qualidade dos dias 14 a 20 de novembro.

Nesta data, a Cinépolis do Millennium Shopping exibe o Festival Hybe Cine Fest, com apresentações de bandas da Coreia do Sul como BTS, Seventeen, Tomorrow X Together, Enhypen e outros.

O evento acontece em toda a América Latina mas em Manaus, a Cinépolis Millennium Shopping é a única que irá transmitir as apresentações.

A pré-venda já começou na bilheteria da Cinépolis do Millennium, localizado na avenida Djalma Batista, nº 1661, Chapada. Interessados também podem buscar os canais oficiais nas redes sociais do shopping ou no site milleniumshopping.com.br

Os ingressos tradicionais custam 59,00 a inteira e a entrada VIP está no valor de R$ 99,00. O Millennium Shopping também está disponibilizando descontos para quem comprar ingressos em grande quantidade. Pacotes com três ingressos estão com 10% de desconto. Ao comprar seis ingressos, é possível ganhar 20% de desconto.

