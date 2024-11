Questão do Enem aborda Festival de Parintins e Isabelle Nogueira comemora: ‘motivo de orgulho’

A primeira etapa da prova ocorreu no domingo (3), e trouxe a tradicional festa dos bois-bumbás para o centro das atenções dos estudantes em todo o país

O Festival de Parintins, uma das maiores manifestações culturais da Região Norte, foi destaque em uma das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024. A primeira etapa da prova ocorreu no domingo (3), e trouxe a tradicional festa dos bois-bumbás para o centro das atenções dos estudantes em todo o país.

A cunhã-poranga do boi Garantido, Isabelle Nogueira, celebrou essa inclusão em suas redes sociais, afirmando: “Pra mim é um motivo de orgulho e avanço no território cultural”.

O Enem abordou o Amazonas em duas questões. Além de falar sobre o Festival de Parintins, outra questionou aspectos da linguagem regional, ressaltando a riqueza cultural e linguística do estado. Essa abordagem é vista como um importante passo para valorizar as tradições e identidades locais no contexto educacional.

