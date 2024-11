Homem é preso após mostrar partes íntimas para criança de seis anos em shopping de Manaus

Um homem de 32 anos foi preso por importunação sexual contra uma criança de 6 anos, durante a noite de domingo (3), em um shopping, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o comandante da 22ª Cicom, major PM Wallace, por volta das 21h, a equipe policial foi acionada, via linha direta, para atender a ocorrência.

“Fomos acionados para uma ocorrência, onde um cidadão, que estava no interior de uma loja de departamentos, estaria mostrando as partes íntimas para uma criança de seis anos. As equipes se deslocaram e constataram a veracidade dos fatos”, relatou o comandante da 22ª Cicom, major PM Wallace.

Três pessoas, que testemunharam o crime, relataram aos policiais militares os detalhes do momento que o suspeito agia. O homem, juntamente com a vítima e as testemunhas, foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao adolescente (DEPCA).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

