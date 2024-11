Noite Love Flashback: Pizzaria de Manaus promete ‘viagem’ aos anos dourados

Espaço promete se transformar em um verdadeiro túnel do tempo, resgatando as melhores lembranças das décadas de 60, 70 e 80

No próximo dia 7 de novembro, a Loppiano, localizada na Rua Major Gabriel, 1080, Praça 14, se prepara para receber um evento imperdível: a Noite Love Flashback.

Com início às 19h30, o espaço promete se transformar em um verdadeiro túnel do tempo, resgatando as melhores lembranças das décadas de 60, 70 e 80.

Sob a direção do sócio proprietário Rogério Cunha, a festa tem como principal objetivo proporcionar aos clientes uma noite repleta de nostalgia, boa música e, claro, as deliciosas pizzas que são a marca registrada da casa.

O responsável por criar essa atmosfera mágica será o discotecário Danilo Rocha, que preparou um setlist especial que inclui sucessos inesquecíveis de ícones como John Travolta, Bee Gees, Beatles, entres outras estrelas que fizeram sucesso com seus hits durante essas décadas.

A seleção musical foi pensada para reviver momentos de ouro que marcaram gerações, trazendo à tona a espontaneidade e a alegria que caracterizavam essas décadas.

“Os convidados poderão dançar e se divertir ao som de músicas que fazem parte da memória coletiva e afetiva de cada um, enquanto desfrutam de um ambiente aconchegante e iluminado de forma especial, bem como solicitar suas músicas prediletas”, anuncia Rogério.

Com a expectativa de casa cheia, a Loppiano também oferecerá promoções especiais de vinhos para os participantes, garantindo que todos possam brindar ao passado e celebrar os bons momentos.

O couvert cobrado para essa noite será de R$ 15 por pessoa. Além disso, o espaço contará com uma área dedicada para dança, permitindo que todos fiquem à vontade para entrar no clima da festa.

“A Noite Love Flashback é mais do que um evento; é uma celebração da cultura e da música que moldaram a vida de muitos. É uma oportunidade de reviver momentos marcantes, reencontrar amigos e fazer novas memórias. Portanto, não perca essa chance de vivenciar uma noite mágica na Loppiano”, garante e convida Rogério.

Programação especial

Para o discotecário, Danilo Rocha a programação promete resgatar memórias e celebrar a riqueza da música em sua forma mais nostálgica.

Com um acervo impressionante de aproximadamente três mil peças, incluindo CDs, DVDs, discos de vinil e LCs, o colecionador Danilo Rocha se destaca como o maestro dessa experiência única.

Especialista e pesquisador musical, Danilo traz consigo uma bagagem repleta de histórias e referências que refletem sua paixão inabalável pela música.

Prestes a completar sessenta anos, sendo cinquenta deles dedicados à apreciação musical, Danilo relata que sua jornada começou por meio das ondas do rádio.

Segundo ele, essa conexão inicial com a música o levou a gerenciar 15 lojas de CDs durante sua estadia no Mato Grosso, onde também fundou a principal loja de CDs de Cuiabá.

“Carrego tudo isso em minha trajetória”, afirma Rocha, que atualmente se dedica a atuar como discotecário em festas de 15 anos, casamentos e eventos corporativos.

O termo “discotecário” foi escolhido por Danilo como uma estratégia de marketing pessoal. Em um mundo onde todos se autodenominam DJs, ele optou por um título que remete a uma época distinta, mas que, nos dias de hoje, carrega um significado especial.

“A inspiração veio da famosa canção do Pink Floyd, ´Another Brick In The Wall’, que em português significa ‘Outro Tijolo Na Parede’. Essa escolha reflete a minha intenção de me diferenciar e trazer à tona a essência da música como uma forma de arte que transcende o tempo”, afirma o discotecário.

Para a Noite Love Flashback, Danilo preparou uma performance cuidadosamente elaborada, mesclando estilos e influências que vão do jazz e clássicos de outros estilos musicais, passando por grandes nomes como Glem Muller e Calt Goldman.

“A sequência musical promete levar os presentes a uma viagem nostálgica, começando com as grandes bandas, músicas instrumentais e orquestras renomadas, como a Orquestra Tabajara. Depois a viagem musical avança pelos anos 60 e 70, com grandes sucessos das divas da disco music, como Donna Summer, Tina Charles e Gloria Gaynor. A Noite Love Flashback não é apenas uma festa; é uma celebração da música que une gerações, revive memórias e traz à tona minha paixão por cada canção”, conclui.

