Jornalista é demitida após fazer publicidade para pagar aplicação de botox

Repórter do Balanço Geral Manhã e do Cidade Alerta, Marcela Munhoz foi demitida pela Record em 22 de outubro, três dias antes de sair de férias.

A justificativa dada pela emissora à profissional foi corte de custos, mas o Notícias da TV apurou que o motivo real foi outro: a jornalista usou a logomarca da Record em uma publicidade no Instagram de uma clínica de estética na qual ela fez aplicação de botox.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a jornalista tinha o hábito de fazer publis (como são chamadas as publicações em redes sociais que promovem marcas, produtos e serviços) sem pedir autorização a seus superiores. O manual de conduta da Record não proíbe esse tipo de post, como acontece a Globo, desde que ele seja avaliado previamente para detectar eventuais danos à credibilidade do Jornalismo da emissora.

Marcela nega ter feito publis sem autorização. “Sobre a motivação do desligamento, não me disseram nada relacionado às redes sociais. A justificativa foi corte de gastos. Até porque toda publicação publi que eu fiz foi previamente.

A jornalista tem 185 mil seguidores no Instagram, o que a credencia como influenciadora. Em seu perfil, há vários posts supostamente pagos por empresas. Ela cita, por exemplo, perfis de cabeleireiros e maquiadores, marcas de roupa.

Em viagem com o marido, Darlisson Dutra (apresentador do Primeiro Impacto, do SBT), à região de Cancun (México), Marcela fez posts na semana passada agradecendo a uma agência de viagens e a um hotel e spa, indicando que teve despesas bancadas por essas empresas.

O post que gerou sua demissão na Record é claramente uma publi, patrocinada pela clínica Yahava, de Higienópolis (região central de São Paulo). Em texto, ela diz que o estabelecimento está “oferecendo preços imperdíveis e condições especiais pra você que ainda não começou a se cuidar!”.

Segundo fontes na Record, a comunicadora vinha sendo observada por causa da grande quantidade de jabaculês, ou jabás, como a troca de serviços e produtos por publicidade também é conhecida no meio jornalístico. A gota d’água, contudo, foi ela ter usado imagens com o microfone da Record, vinculando a emissora à publicidade.

Procurada, a Record não comentou o assunto.

*Com informações do Notícias da TV

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱