Em Manaus, Igreja Presbiteriana Cidade Nova realiza “23º Encontro da Fé Reformada”

O auditório do Teatro Manauara, na Zona Centro-Sul da capital amazonense, recebe entre os dias 5 e 8 de novembro, a partir das 18h, o 23º Encontro da Fé Reformada.

O evento foi iniciado pela Igreja Presbiteriana Cidade Nova (IPCN) há 25 anos e desde lá, passou a ser realizado em outras partes do Brasil e também do Mundo.

As inscrições podem ser feitas através do site www.fereformada.com.br , onde também é possível encontrar mais informações sobre a programação.

Essa edição encerra um ciclo de encontros que percorreram diversas localidades ao longo do ano. Iniciando em Codajás (AM), em junho, com o tema “Fundamentos Inabaláveis da Família”, o evento seguiu para Manaus em julho, com um encontro direcionado aos jovens, sob o título “Jovens e o temor do Senhor”. Em seguida, cruzou o oceano atlântico, onde abordou “A Glória da Palavra de Cristo” em agosto, na Angola, e “Cristo governa o Universo” em outubro, em Portugal.

De acordo com o pastor titular da IPCN, Jaime Marcelino, tratando-se do último evento do ano, o encontro é muito especial e aguardado por um grande número de pessoas.

“O 23º Encontro da Fé Reformada é a cereja do bolo de 2024, porque é o mais antigo e maior evento. Nossa expectativa é que alcancemos cerca de 500 pastores e líderes, fora aqueles que também vão trabalhar na equipe de apoio. Com o tema deste ano, visamos o fortalecimento da fé a da nossa confiança de que um dia estaremos com o Senhor”, disse.

Programação

Ao longo dos quatro dias de evento, os participantes poderão vivenciar momentos de louvor e adoração, além de receber ensinamentos inspiradores.

A interação com outros participantes e a possibilidade de adquirir livros sobre temas espirituais complementam a experiência.

Neste ano, a temática central, “A jornada até a Glória”, inspirada na passagem bíblica localizada em (1 Pedro 5:10), guiará as discussões e atividades, convidando os participantes a refletir sobre o chamado de Deus e a esperança da vida eterna.

A gerente-geral do Encontro da Fé Reformada, Elisama Brito, esteve no último sábado, 2, na Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, para convidar a comunidade cristã para o evento.

Em sua mensagem, ela enfatizou a importância de refletir sobre a jornada espiritual e a importância de buscar um relacionamento profundo com Deus.

“Não é fácil nós caminharmos nesse mundo pensando que lá no fim nós poderemos ir para o céu. O caminho é estreito. Temos altos e baixos, mas o fim é glorioso. Nós conhecemos muito pouco sobre o céu, e essa é uma boa oportunidade para você saber como se conduzir no dia a dia para ir morar com Ele, nosso senhor Jesus Cristo”, reforçou.

A programação contará com a participação de teólogos renomados, doutores e professores de Teologia, representando diversas igrejas presbiterianas do país. Entre os nomes confirmados, destacam-se os pastores Donizete Ladeia (1ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo – SP), Heber Júnior (Igreja Presbiteriana do Parque das Nações), Mauro Meister (Igreja Presbiteriana Barra Funda – SP) e Jaime Marcelino (Igreja Presbiteriana Cidade Nova).

Para mais informações, basta acessar as redes sociais @fereformadamanaus.

