VÍDEO: moradora denuncia maus-tratos de cachorros no Japiim, em Manaus

Uma moradora do bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, denunciou os maus-tratos de dois cachorros que foram abandonados na rua 41.

No vídeo, ela pede ajuda para que os animais tenham alguma assistência veterinária. Um dos animais aparece bastante abatido, com ferimentos e sangrando. O outro está com as patas inchadas e ambos estão visivelmente magros.

