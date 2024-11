Deputado anuncia entrega do relatório preliminar da Lei Orçamentária 2025 no AM

Na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (5), o deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil) entregou o relatório preliminar da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que chegou à Casa no dia 31 de outubro.

Com isso, a proposta já começa a tramitar conforme o prazo regimental, permitindo o início da discussão e apresentação de emendas.

“Cumprimos o prazo regimental e entregamos hoje o relatório preliminar. A LOA agora inicia sua tramitação, e em breve começaremos a receber emendas. Após as cinco sessões necessárias, a proposta seguirá para a análise final”, explicou o parlamentar.

O deputado também anunciou que a deputada Alessandra Campelo (Podemos) será a responsável por relatar a LOA 2025. “A deputada Alessandra tem a experiência necessária para conduzir com competência esse trabalho importante. Tenho plena confiança em sua capacidade de garantir que o orçamento atenda às necessidades do nosso Estado”, afirmou Adjuto.

A tramitação da LOA seguirá com a apresentação de emendas pelos parlamentares, que serão analisadas antes de se chegar ao parecer final. O projeto será debatido e votado em plenário nas próximas semanas, com o objetivo de garantir o orçamento necessário para as áreas prioritárias do Amazonas, como saúde, educação e infraestrutura.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱