Deputado Sinésio Campos articula reunião com DNIT para discutir recuperação da BR-319

Reunião terá como foco a recuperação da BR-319, uma rodovia estratégica que conecta o Amazonas ao restante do país

Nesta terça-feira (5), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) anunciou na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que articulou uma reunião entre o Parlamento Amazônico, entidade que reúne os 270 deputados estaduais dos nove estados da Amazônia Legal, e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão.

A reunião liderada por Sinésio, que também é vice-presidente do Parlamento Amazônico, está marcada para o dia 12 de novembro, às 11h, na sede do DNIT, em Brasília, e terá como foco a recuperação da BR-319, uma rodovia estratégica que conecta o Amazonas ao restante do país.

“Essa audiência será um momento crucial para que possamos discutir o avanço das obras na BR-319, que é uma rodovia essencial para o nosso Estado. Embora já tenha enfrentado uma ação judicial que limitava novas obras, esta questão foi superada, e agora vamos trabalhar na recuperação da via”, destacou o deputado.

O deputado reforçou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante visita recente ao Amazonas, afirmou que a BR-319 é uma prioridade do Governo Federal, o que trouxe nova perspectiva para a conclusão da obra.

Além disso, Sinésio também pretende abordar, durante o encontro, a situação da BR-174, outra rodovia fundamental para o Amazonas e a necessidade de manutenção adequada para garantir a segurança e a mobilidade na região.

A agenda do deputado inclui ainda questões voltadas à infraestrutura portuária. “Um dos pontos que vamos tratar é a questão da sinalização das hidrovias.

Nós temos as rotas de integração sul-americana que dependem dessa sinalização, como é o caso da rota Manta-Manaus, que possui recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e vai ligar o Amazonas ao Oceano Pacífico, e consequentemente aos mercados asiáticos”, ressaltou Sinésio.

O deputado reforçou seu papel como interlocutor do Parlamento Amazônico para garantir que as demandas da infraestrutura amazônica sejam atendidas: “Estamos trabalhando para que nossas demandas sejam ouvidas e tragam resultados práticos, impactando positivamente a vida da nossa população e o desenvolvimento da Amazônia.”

