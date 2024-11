Cine Sicredi alcança 1,3 mil pessoas em sessões de cinema no Amazonas

Nesta terça-feira (5), comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro, data que destaca uma realidade preocupante: mais da metade da população não frequenta cinemas, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2022).

Para ajudar a transformar essa realidade, iniciativas como o Cine Sicredi surgem com o propósito de democratizar o acesso à cultura e proporcionar experiências cinematográficas a comunidades que, muitas vezes, não têm essa oportunidade.

O Cine Sicredi encerrou sua temporada no Amazonas em outubro com sucesso de público. Em quatro municípios, mais de 1.300 pessoas puderam viver a experiência cinematográfica em praças e quadras escolares, transformadas em salas de cinema ao ar livre.

A temporada foi aberta em Manaus e passou pelos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, com encerramento em Parintins. O projeto encantou as comunidades, levando alegria e momentos inesquecíveis a todos os participantes, dos quais muitos nunca haviam ido ao cinema.

De acordo com gerente regional de Desenvolvimento de Negócios do Sicredi no Amazonas, Rudinei Kronbauer, o acesso ao cinema é fundamental para a cultura e a educação. “Essa iniciativa está alinhada aos propósitos do Sicredi de desenvolver a comunidade local, promovendo inclusão social e cultural por meio de ações que impactam positivamente a vida das pessoas”, destaca.

Quem participou das sessões teve direito a refrigerante e pipoca gratuitos, durante a exibição do filme Elementos, da Disney e Pixar. Este ano, o Cine Sicredi contou com a parceria da Icatu Seguros.

Além do Amazonas, a ação da cooperativa Sicredi Vale do Serrado também se estendeu ao estado de Mato Grosso, onde a instituição também atua. Nos dois estados, a ação atendeu a 12 mil pessoas em 16 cidades. Foram mais de 400 voluntários empenhados para que a experiência fosse única. Ao todo foram distribuídos 850kg de pipoca e 2 mil litros de refrigerante.



*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱