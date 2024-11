Grace Benayon defende a força da mulher na advocacia em campanha para eleição na OAB-AM

Liderada pela renomada advogada Grace Benayon, que é conhecida por sua vasta experiência e atuação destacada na área jurídica, a chapa de número 22, intitulada “União, Renovação e Trabalho”, concorre ao pleito que definirá o futuro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, no próximo dia 19 de novembro de 2024, com a proposta de fortalecimento das relações institucionais e a defesa das prerrogativas da categoria.

A chapa 22, que tem como principal compromisso a renovação sólida e verdadeira da advocacia no Amazonas, busca a ampliação da inclusão e pluralidade dentro da OAB, garantindo que todos os profissionais, de diferentes perfis e trajetórias, estejam representados.

A liderança de Grace Benayon reflete a dedicação dela em promover mudanças estruturais que beneficiem o fortalecimento da advocacia, sempre guiada pela ética e comprometida com a defesa dos direitos institucionais.

A chapa “União, Renovação e Trabalho” marca um novo capítulo na história da OAB-AM, com foco em renovação, pluralidade e fortalecimento das prerrogativas da advocacia e da importância do equilíbrio entre tradição e a urgência de novas ideias, criando um ambiente de expectativa positiva para o futuro da OAB no estado.

A chapa, encabeçada por Grace Benayon, também é composta pela advogada Adriane Magalhães, como vice, e pelos advogados Anderson Raphael, Félix Valois, Simone Rosado, Helena Galvão e Professor Hamilton.

Propostas

Campanha de Conscientização: realizar campanhas de conscientização sobre as prerrogativas da advocacia, tanto para advogados quanto para a sociedade em geral, destacando a importância dessas prerrogativas para a defesa dos direitos dos cidadãos;

Fóruns de Discussão: criar fóruns periódicos para discutir e debater as prerrogativas da advocacia, permitindo que advogados compartilhem experiências e desafios enfrentados no exercício de suas funções;

Capacitação e Treinamento: oferecer cursos e treinamentos regulares sobre as prerrogativas da advocacia, abordando aspectos legais e práticos, para que os advogados conheçam e saibam como reivindicá-las efetivamente;

Apoio Jurídico: estabelecer um serviço de apoio jurídico para advogados que enfrentam violações de suas prerrogativas, proporcionando assistência legal e orientação sobre como proceder em caso de abusos;

Conexão com o Judiciário: promover reuniões regulares entre a OAB e representantes do Judiciário e do Ministério Público para discutir questões relacionadas às prerrogativas, buscando um ambiente de respeito mútuo e entendimento;

Plataforma de Denúncia: criar uma plataforma online para que advogados possam registrar e denunciar violações das suas prerrogativas, facilitando o monitoramento e a resposta a esses incidentes;

Integração com Universidades: colaborar com instituições de ensino para incluir a discussão sobre prerrogativas da advocacia no currículo acadêmico, preparando os novos advogados para a importância desses direitos desde o início de sua formação;

Reconhecimento Público: instituir prêmios ou reconhecimentos anuais para advogados que se destacam na defesa das prerrogativas da classe, valorizando exemplos positivos e inspirando outros profissionais;

Ações Legislativas: requerer a criação de leis que fortaleçam as prerrogativas da advocacia, assegurando que estejam sempre atualizadas e em conformidade com as necessidades da classe;

Conselhos Regionais de Ética: reforçar a atuação dos Conselhos Regionais de Ética da OAB, garantindo que haja um suporte para advogados que enfrentam questões éticas relacionadas ao exercício das suas prerrogativas, promovendo uma cultura de respeito e ética no exercício da advocacia bem como a criação de um núcleo de admissibilidade prévia das representações para que os advogados não respondam processos com representações infundadas.

Resumo sobre Grace Benayon e sua missão na OAB Amazonas

Grace Benayon tem a proposta de realizar um mandato marcado pela união, inclusão e renovação. Se eleita, será a primeira mulher a ocupar a presidência da Seccional, o que representa um marco histórico. Sua missão central é derrubar barreiras e dar oportunidades iguais para todos os advogados, especialmente as novas gerações, que muitas vezes se sentem à margem em um sistema dominado por advogados tradicionais.

Grace tem uma história de fortalecimento da OAB, e um dos momentos decisivos de sua trajetória foi quando presidiu a OAB Amazonas durante a pandemia da COVID-19, demonstrando liderança em tempos de crise.

Agora, sua campanha é movida pela vontade de devolver à OAB seu papel de relevância na sociedade civil organizada, representando todos os advogados de forma justa e imparcial. Grace quer construir uma Ordem que volte às suas raízes, garantindo que a voz de todos os profissionais seja ouvida.

A candidata também busca unir advogados de diferentes gerações e áreas de atuação, promovendo um ambiente mais colaborativo, obter uma gestão voltada para incluir advogados que atualmente se sentem excluídos do centro das decisões, principalmente as novas gerações, realizar mudança de rumo, trazendo frescor e novas perspectivas para a gestão da OAB, garantir que todos os advogados, independentemente de gênero ou experiência, se sintam representados, além de prezar pela justiça e imparcialidade, retornando a OAB ao seu propósito principal de servir a sociedade e a classe jurídica.

Para ela, ser a primeira mulher presidente, traz um simbolismo importante para a igualdade e o avanço da representatividade feminina e o comprometimento em fortalecer a OAB e garantir que a classe retorne ao seu foco de importância na sociedade civil.

