Homem é achado morto dentro de carrinho de supermercado em Manaus

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto dentro de um carrinho de supermercado na rua 40, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, nesta terça-feira (5).

De acordo com a polícia, a vítima estava com as mãos e os pés amarrados dentro do carrinho e apresentava ferimentos graves, incluindo um corte profundo no pescoço, indicativo de morte por facadas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que trabalha para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

