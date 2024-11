Criança de 4 anos morre após ser atingida por bala perdida durante ação policial

Um menino de apenas 4 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar que terminou em troca de tiros no bairro Morro do São Bento, em Santos (SP). Segundo a polícia, dois adolescentes, supostamente suspeitos, também foram atingidos. Um deles não resistiu e morreu no hospital.

De acordo com informações da PM, o confronto começou quando três viaturas da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) estavam pelo bairro e avistaram cerca de dez indivíduos que, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir para um ponto conhecido pelo tráfico na região.

Segundo o registro de ocorrência, os agentes iniciaram as buscas pelos suspeitos a pé e, ao se aproximarem desse ponto de tráfico, foram recebidos a tiros. Por isso, de acordo com boletim, os policiais revidaram.

De acordo com a corporação, durante a troca de tiros, os adolescentes foram alvejados. Um tinha 15 anos e o outro, 17. O mais velho foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Noroeste, mas não resistiu e morreu. O outro permanece internado na Santa Casa de Santos sob escolta policial.

O registro policial não menciona o menino Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 anos, que também foi baleado. De acordo com moradores, a criança estava brincando na frente da casa onde morava quando foi atingida na barriga. Ryan foi levado para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), em nota, lamentou a morte da criança durante o confronto entre criminosos e policiais militares. A SSP também informou que a Delegacia Seccional de Santos instaurou um inquérito para apurar os fatos e determinou a realização de perícia nas armas apreendidas e no local do confronto, com o objetivo de esclarecer a origem do disparo que atingiu o menino.

Em nota, a Prefeitura informou que o Samu foi acionado para o local da ocorrência, onde a criança foi baleada, mas ela já havia sido levada para a Santa Casa.

*Com informações do SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱