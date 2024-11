Amazonas avança em transparência com programa de Dados Abertos da Sedecti

Na primeira fase, foi publicado o primeiro artigo científico do Amazonas sobre o tema, alcançando reconhecimento internacional

O Amazonas deu um passo significativo para aperfeiçoar o quesito transparência e o acesso público às informações com a primeira fase do Programa de Institucionalização de Dados Abertos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) — Open Dados.

O programa, realizado em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), após a revisão, realizou a análise de 690 estudos sobre dados abertos, dos quais 59 foram selecionados como estratégicos.

Também foi publicado a partir do programa o primeiro artigo científico do Amazonas sobre o tema, obtendo reconhecimento internacional. Os resultados foram apresentados em uma reunião na quarta-feira (6), na sede da secretaria.

O secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Serafim Corrêa, explicou que o programa, formalizado por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre as duas instituições, busca promover o desenvolvimento científico e tecnológico, aprimorando a gestão e a disponibilização de dados abertos no estado.

Em um marco, o primeiro artigo científico do Amazonas sobre dados abertos, intitulado Da Lei de Acesso à Informação aos Dados Abertos: Desafios e Avanços na Transparência Governamental, foi publicado em uma revista de classificação Qualis A, representando o segundo artigo da região Norte sobre essa temática.

“Dados abertos são o mundo atual, sem mais segredos. Precisamos ultrapassar a resistência interna dentro do funcionalismo público e superar as barreiras culturais que mantêm as informações restritas. Dados abertos representam uma nova era de transparência e participação cidadã, e o Amazonas está comprometido em avançar nesse caminho”, comentou Serafim.

A secretária-executiva de Planejamento da Sedecti, Sônia Gomes, detalhou que a primeira fase do programa focou na fundamentação teórica e na análise do cenário de dados abertos no Brasil.

“Fizemos uma revisão bibliográfica com metodologias como a revisão integrativa e a estratégia PICO, além de levantarmos todas as informações disponíveis sobre dados abertos no Brasil. O objetivo é subsidiar a construção dos nossos próprios dados abertos”, afirmou Sônia.

Segundo os resultados apresentados pela secretária-executiva, este trabalho inicial revelou um cenário desafiador. Até recentemente, o Amazonas não aparecia entre os estados com publicações metodológicas significativas na área de dados abertos e transparência.

O Brasil enfrenta um contexto estrutural complexo, com desafios acentuados nas cidades do Norte.

A implementação do programa é respaldada pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018), além pela Lei Estadual Nº 5.775/2022, que criou o Programa de Transformação Digital dos Serviços Públicos, e pela Lei Nº 6.837/2024, que estabelece a Política de Governo Digital no Amazonas. Essas legislações buscam promover a transformação digital, a eficiência na prestação de serviços públicos, a transparência e a participação cidadã.

Resultados da Primeira Fase

O programa catalogou 690 trabalhos na plataforma Wallabag, distribuídos entre a equipe, com cada colaborador responsável pela leitura e tabulação de 138 estudos.

Ao final, foram selecionados 59 trabalhos considerados estratégicos para o desenvolvimento de uma política de dados abertos no estado, formando um acervo relevante para as próximas etapas do projeto.

Próximos Passos

O Programa Open Dados segue agora para a próxima fase, que se concentrará na compilação do resultado das pesquisas realizadas que tenham como objetivo implementar a metodologia para o projeto.

A meta é não apenas assegurar a transparência, mas também fomentar a inovação tecnológica e o desenvolvimento de serviços e processos que beneficiem a população e o setor público.

*Com informações da assessoria

