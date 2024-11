Corpo de Dança do Amazonas apresenta nova turnê em São Paulo

Sucesso de crítica e público, o espetáculo “TA – Sobre ser grande”, do diretor artístico e coreógrafo Mário Nascimento, encenado pelo o Corpo de Dança do Amazonas (CDA), retorna à cidade de São Paulo para uma nova temporada exclusiva.

O espetáculo entra em cartaz nos dias 15, 16 e 17 de novembro no Teatro Antunes Filho (Sesc Vila Mariana). O CDA é um dos corpos artísticos do Governo do Amazonas.

Após dois anos, a companhia retorna a São Paulo, a convite do Sesc Vila Mariana, para uma grande apresentação. Nos dias 15 e 17 de novembro, o espetáculo inicia às 18h, e no dia 16, às 21h. A trilha sonora é do DJ Marcos Tubarão. Uma obra poderosa que explora o significado da grandiosidade da região amazônica. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Antunes Filho (SP) ou pelo site (sescsp.org.br).

A Companhia de Dança, com 26 anos de trajetória, consolidou-se como uma das principais referências no cenário nacional e internacional, sempre em destaque pelo seu dinamismo e excelência artística. Entre os projetos de maior destaque está o espetáculo “TA – Sobre ser grande”, que, desde sua estreia, na abertura do Festival de Dança de Joinville, em 2021, vem recebendo grande aceitação do público e da crítica.

De acordo com o diretor artístico e coreógrafo Mário Nascimento, a peça, inspirada nos povos originários da Amazônia e na rica fauna e flora da região, é uma verdadeira homenagem à cultura amazônica, sendo uma representação da identidade da companhia e de sua trajetória.

“A companhia é considerada uma das grandes potências da dança, não apenas pela excelência técnica de seu elenco consistente, mas também pela capacidade de mesclar bailarinos experientes, que estão há muitos anos na companhia, e outros jovens talentos, que estão surgindo”, destaca o diretor. “Essa simbiose entre gerações tem sido um dos grandes diferenciais da companhia e tem dado muito certo, pois fortalece ainda mais seu impacto no cenário da dança”, completa.

Em sua quinta temporada, o espetáculo da Companhia de Dança se destaca pela consistência e pela forte conexão com a memória e a cultura local. Durante sua montagem, que começou no período da pandemia, o espetáculo contou com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o esforço conjunto de funcionários e elenco, sendo fundamental para o fortalecimento e crescimento da companhia.

Ao longo de sua trajetória, a companhia se apresentou em diversas cidades brasileiras, como Fortaleza, Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de marcar presença internacionalmente, com performances no Ano do Brasil na França, em 2005, e nos Estados Unidos.

TA – Sobre Ser Grande

“TA” significa Grande para os Tikuna – povo originário do Amazonas, que ocupa uma vasta área. A expressão curta carregada de sentidos, a língua para esses povos é parte deles, os sons do ambiente fazem parte do idioma que se fala, sejam pardos, roncos, chiados e tantos quantos conseguem escutar, define onde vivem como “TA”.

Mário Nascimento percorre esse espaço usando a dança como veículo, onde o Corpo de Dança do Amazonas – CDA é o motor dessa nave, que busca explorar o entorno, alcançar horizontes, deslizando ou em um mergulho por águas profundas e abundantes, atravessando por frestas, por festas, atentos aos caminhos da floresta.

Que grande corpo é esse? Quais os movimentos nessa imensidão milimetricamente ocupada? O caos é quem dita essa organização. Um território que abriga, acolhe, alimenta e precisa também de cuidados. A performance artística carrega nos corpos e expressa toda a força de um povo que vive nessa amplitude – o Amazonas.

O espetáculo de sucesso já foi encenado em eventos importantes como a “Semana Paulista de Dança”, “Abril Para Dança”, “Virada Cultural de São Paulo” e, também, o “Festival de Teatro de Curitiba”. Segundo o diretor Mário, ano que vem a companhia também já tem convite para esse mesmo espetáculo em outras cidades.

*Com informações da assessoria

