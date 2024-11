Homem mata ex-mulher grávida de dois meses em Jutaí, no AM

Um homem de 39 anos foi preso na segunda-feira (4), pelo feminicídio da ex-companheira, de 20 anos, que estava grávida de dois meses. O crime ocorreu no dia 31 de outubro deste ano, na comunidade do Titica, zona rural do município de Jutaí, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mariane Menezes, da 56ª DIP, a equipe de investigação recebeu as informações do crime quando a vítima, já sem vida, foi levada ao hospital do município. Segundo a mãe da jovem, a jovem tentava terminar o relacionamento com o autor há um tempo e, por isso, havia voltado a morar com a mãe.

“De imediato, instauramos o Inquérito Policial (IP) para elucidar o crime e apuramos que se tratava de feminicídio, cometido pelo ex-companheiro da vítima com tiro de espingarda. Ela estava grávida de dois meses, quando foi morta com disparos de arma de fogo”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, na ocasião do crime, a vítima tentou suplicar para que ele não fizesse nada, pela sua condição de gestante, mas o homem armado com uma espingarda, não a ouviu. A mãe da jovem tentou impedi-lo, mas também foi ameaçada.

“O autor fugiu do local do crime, e foi localizado na segunda-feira, no município, quando foi cumprido o seu mandado de prisão”, finalizou.

O homem responderá por feminicídio cometido durante a gestação e está à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

