Operação prende 6 homens e apreende 4 adolescentes em Coari, no AM

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, interior do Amazonas, e Departamento de Polícia do Interior (DPI), com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e Delegacia Fluvial (Deflu), deflagrou a Operação Restauração, focada na repressão às organizações criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na região.

A operação resultou em prisões em flagrante e na execução de mandados de prisão, além de buscas e apreensões relacionadas a crimes como tráfico de drogas e homicídio. Mais de 30 policiais civis participaram da ação, demonstrando o comprometimento das autoridades em enfrentar a criminalidade.

Durante a ação, foram presos Aluísio Neris Gama, 43 anos; Francisco de Lima Mariano, 28; Francisco Tiago de Souza, 29; Ivanildo Dias de Araújo, 24; Irlan Cristian da Silva Ferreira, 22; José Raimundo Pedrosa Ramos, 41. Além dos adultos, quatro adolescentes também foram apreendidos: dois com 17 anos, um com 16 e outro de 14 anos.

As prisões ocorreram nos bairros Charles Aguiar, União e Duque de Caxias. Durante a ação policial, foram apreendidas substâncias entorpecentes, diversos aparelhos celulares e materiais usados no tráfico de drogas.

A Operação Restauração representa um avanço significativo na luta contra o crime em Coari e reafirma o compromisso da Polícia Civil em garantir a segurança da população.

Operação Protetor

Para reforçar a segurança do município, a Secretaria de Estado da SSP-AM informa que deslocou parte do efetivo da Base Fluvial Arpão 1 para fortalecer as equipes que já estão atuando na cidade, a partir das operações Fronteiras Mais Segura e Protetor das Fronteiras. As ações integradas visam o combate ao narcotráfico e ao crime organizado em todo o Estado.

A Polícia Militar enviou, como reforço, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Procurados

A Polícia Civil divulga as imagens de Anilson dos Santos Cardoso, 32 anos, conhecido como “Patarrão”; Henrique Lima Ferreira, 18 anos, o “Menor Tranquilo”; Jean da Silva Castro, 19 anos, chamado de “PH”; Lucas Santos da Cruz, 19 anos, conhecido como “LK”; e Lucilene da Silva Rodrigues, 21 anos, chamada de “Adriana”.

