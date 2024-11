Prefeitura apoia bazar beneficente com mães atípicas da escola André Vidal

Roupas, bijuterias, cosméticos, perfumes, enfeites natalinos, calçados, medicamentos, entre outros produtos, fizeram parte do bazar beneficente promovido pelo projeto “Mãe Empreendedora” da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, com total apoio da Prefeitura de Manaus.

A ação ocorreu nesta quinta-feira (7), na quadra do Centro Municipal de Educação Especial (CMEE) Yumi Odani, localizado na avenida Maceió, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

Aproximadamente 35 mães participaram do bazar. Este é o segundo evento realizado neste ano, e, de acordo com a gestora da escola, Rocicleide Baima, o intuito é expandir o projeto.

“Todos os anos realizamos duas edições do bazar, mas nosso objetivo é realizar eventos a cada dois meses e em diferentes locais de Manaus. Para isso, contamos com o apoio da prefeitura, da Semed e da nossa secretária, Dulce Almeida, que apoia e incentiva as mães atípicas”, comentou.

Pela primeira vez participando do evento, Ângela Rabelo, mãe do estudante Josué, de 21 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ressaltou que essa é uma excelente oportunidade para contribuir com a renda da família. “É a minha primeira vez no bazar e esta é uma grande oportunidade que a escola está oferecendo a todas nós, mães atípicas, que não temos outra fonte de renda, pois dedicamos nossas vidas a cuidar e acompanhar nossos filhos”, afirmou.

Mariúcha Martins, que participa do projeto desde o início, destacou a evolução do evento.

“Quando começamos, a quadra não era adequada, passávamos muito calor. Agora, depois da reforma, temos ventiladores e banheiros, o que facilita para atendermos melhor as pessoas e permanecermos mais tempo com a exposição. Para muitas famílias, essa renda vai fazer toda a diferença dentro de casa”, concluiu.

*Com informações da assessoria

