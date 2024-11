Polícia prende homem condenado por tentativa de estupro contra a sobrinha da ex

O crime ocorreu em 2017, no município de São Paulo de Olivença

Um homem de 29 anos, foi preso nesta terça-feira (5), por tentativa de estupro. A vítima é sobrinha da ex-companheira do autor, e tinha 19 anos quando o crime ocorreu, em 2017, no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, da 54ª DIP, na ocasião do crime, a vítima estava na casa da tia e foi surpreendida pelo autor.

Ele a puxou pelos cabelos e a empurrou para o quarto, pegando à força em suas partes íntimas. Ela conseguiu se desvencilhar e fugiu do homem.

“A jovem foi à delegacia e denunciou o crime, à época. Durante monitoramento do suspeito, a equipe policial da 52ª DIP de São Paulo de Olivença soube que o indivíduo estava em Tonantins e acionou os policiais civis da 54ª DIP de Tonantins para cumprirmos o mandado”, falou o delegado.

Procedimentos

O homem foi condenado a 4 anos e 3 meses por tentativa de estupro e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

