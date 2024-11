Projeto ‘+ Carreiras’ leva orientação vocacional para estudantes do Amazonas

Iniciativa realiza palestras e dinâmicas sobre vocação e opções de profissões no mercado de trabalho

Ao longo do mês de novembro, o Centro de Ensino Literatus leva o projeto “+ Carreiras” às escolas da rede pública do Amazonas.

A iniciativa realiza palestras e dinâmicas sobre vocação e opções de profissões no mercado de trabalho, o que permite que os jovens tomem decisões mais conscientes sobre o seu futuro profissional.

Segundo a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, a ideia é ajudar os estudantes do 2° e 3° ano do Ensino Médio que enfrentam a difícil tarefa de escolher uma carreira.

“Por falta de informação e experiência, muitas vezes eles acabam fazendo uma escolha impulsiva e equivocada”, comentou.

Ela reforça que é fundamental que os jovens tenham acesso a ferramentas e recursos para a escolha da carreira.

“Isso porque quando o assunto é a carreira, saem na frente aqueles profissionais que possuem objetivos estabelecidos”, apontou Elaine Saldanha.

Por isso é essencial que o jovem saiba identificar quais são as atividades que gostaria de fazer, buscar e pesquisar sobre pessoas que são referência na área. E, a partir daí, refletir sobre como construir uma trajetória de carreira nessa direção faz sentido para ele.

Durante as palestras do projeto “+ Carreiras”, profissionais de diversas áreas compartilham suas experiências e desafios, além de tirarem dúvidas dos alunos. Dinâmicas em grupo também são realizadas para ajudá-los a identificar suas habilidades e interesses.

As próximas escolas estaduais que também receberão a visita dos especialistas em carreira do Literatus são a Antônio Lucena, Diana Pinheiro, Jorge Karan Neto e Benjamin Brandão.

*Com informações da assessoria

