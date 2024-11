Iniciativa arrecada pares de tênis para abrigo que acolhe crianças abandonadas em Manaus

Sapatos serão destinados ao ‘Abrigo O Coração do Pai’ , que acolhe mais de 100 crianças e adolescentes em Manaus

A campanha “Pés Calçados” arrecada pares de tênis para o “Abrigo O Coração do Pai”, que acolhe mais de 100 crianças e adolescentes em Manaus. Os doadores terão acesso gratuito ao boliche Amazon Bowling.

Feira da Qualidade em Manaus arrecada mais de cinco toneladas de alimentos durante gincana

De acordo com dados da Fundação Abrinq, o Brasil tem 10,6 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 0 e 14 anos vivendo na extrema pobreza, com renda domiciliar mensal per capita de até um quarto de salário-mínimo.

O diretor operacional do Amazon Bowling, Eduardo Gobeth, explica a importância da conscientização das campanhas de ação social para ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Iniciativas como essa são essenciais para sensibilizar a sociedade sobre a realidade difícil enfrentada por milhões de pessoas e promover uma rede de solidariedade e apoio. Com essa mobilização, conseguimos sensibilizar a população e incentivar o apoio a quem mais precisa”, disse Gobeth.

O empresário lembra que na última edição foram arrecadados 150 pares de sapatos e reforça que serão aceitos apenas pares de tênis higienizados e em perfeito estado. Não serão aceitos sandálias, plataformas e salto alto.

“Todo fim do ano existem muitas campanhas para arrecadação de brinquedos e roupas, mas conversando com os abrigos percebemos a necessidade de um item muito importante: os calçados! Então, nesta última ação do ano, buscamos entregar calçados em bom estado para suprir essa carência das entidades sociais. Esse é o terceiro ano da edição”, pontuou.

A campanha está ativa no mês de novembro e é válida nos dias 05, 12 e 26 de novembro, com uma hora de boliche grátis. No dia 19 de novembro, véspera de feriado, a ação não será válida.

A campanha está ativa nas três unidades do Amazon Bowling localizadas na Rua Belo Horizonte, 97, no Adrianópolis; no Sumaúma Park Shopping e Studio 5.

Abrigo O Coração do Pai

O Abrigo Coração do Pai, localizado no Japiim 2, Zona Sul, acolhe com carinho e dedicação mais de 100 crianças e adolescentes.

A instituição vive da solidariedade e generosidade de pessoas que ajudam a transformar a vida dessas crianças por meio de suas doações.

Confraternização

O Amazon Bowling oferece também espaços especialmente preparados para confraternizações em cada uma das suas três unidades, proporcionando um ambiente descontraído e divertido para eventos de diversos tipos.

Com uma estrutura ideal para receber grupos escolares, empresas e outros tipos de grupos, as unidades contam com serviços personalizados que incluem desde o acesso às pistas de boliche e outros jogos, pacotes especiais, tornando o local perfeito para celebrações, encontros corporativos e festas de grupo.

A unidade do Amazon Bowling no Sumaúma dispõe de um amplo mezanino, ideal para apresentações e eventos especiais. Este espaço oferece uma visão privilegiada do ambiente, proporcionando uma experiência diferenciada para o público.

Com estrutura e localização perfeitas para palestras, workshops, shows ou reuniões, o mezanino do Sumaúma é uma excelente opção para quem busca um local versátil e bem equipado para realizar eventos em grande estilo.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱