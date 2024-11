Polícia prende 3 suspeitos de envolvimento na morte de Liam Payne

Dois funcionários do hotel e um amigo de Liam Payne foram presos por suspeita de envolvimento na morte do cantor

Quase um mês depois da morte de Liam Payne, a polícia argentina prendeu três suspeitos de envolvimento no óbito do cantor. Ele se jogou da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, e foram encontrados entorpecentes e álcool em seu organismo.

De acordo com a ABC News, as prisões foram de dois funcionários do hotel, que são “acusados de fornecerem drogas” para Payne. A terceira pessoa é um amigo, que seria o contato de emergência do cantor na Argentina.

Segundo a autópsia, o britânico morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa.

Autópsia aponta que Liam Payne ingeriu “cocaína rosa” antes de queda

Quase uma semana após a morte de Liam Payne, o teste toxicológico apontou que o cantor ex-One Direction ingeriu uma mistura de substâncias, conhecida como “cocaína rosa”. Apesar do nome, a droga não contém, necessariamente, cocaína, mas, sim, diversos outros entorpecentes.

De acordo com o Centro de Tratamento de Viciados do Reino Unido, a mistura inclui, frequentemente MDMA, cetamina e 2C-B e é encontrada na forma de pó ou um comprimido e é conhecida por sua cor rosa vibrante, o que atrai a atenção dos usuários.

Ao TMZ, fontes policiais de Buenos Aires informaram que ele ainda ingeriu cocaína e crack, antes de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Ainda foram encontrados “cristais” no sangue de Payne, o que corresponde à versão argentina da metanfetamina.

Além dos entorpecentes, cetamina e ecstasy faziam parte do coquetel de drogas utilizadas pelo cantor. Ele também teria ingerido álcool e medicamentos na noite de sua morte.

*Com informações do Metrópoles

