Grávida é presa com cocaína amarrada nas pernas durante viagem de ônibus

Uma mulher de 23 anos, grávida, foi presa transportando dois tabletes de cocaína amarados nas pernas dentro de um ônibus interestadual. O caso ocorreu na BR-060, em Jataí, no sudoeste goiano, na manhã desta quinta-feira (7).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização ao ônibus, a passageira apresentou sinais de inquietação na presença dos policiais.

Segundo a corporação, ao ser questionada, a mulher informou que estava a caminho de Goiânia para um suposto exame pré-natal. No entanto, ao ser perguntada sobre o local específico do atendimento, não soube responder. Foi solicitado que ela levantasse para retirar sua bagagem no salão de passageiros, momento em que os agentes notaram um volume anormal na região de suas pernas.

Tornozeleira eletrônica

Segundo a PRF, após consultas no sistema, constatou-se que a passageira já havia sido presa por tráfico de drogas e estava em regime semiaberto, sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica que estava desligada. A mulher, condenada, usava tornozeleira após ser flagrada transportando 20kg de drogas na fronteira com o Mato Grosso.

Em razão do comportamento suspeito, uma policial feminina da PRF realizou uma busca pessoal, encontrando dois tabletes de cocaína embalados em fita plástica presos nas pernas da mulher.

A passageira admitiu que recebeu a droga em Cuiabá (MT), de uma pessoa cujo nome desconhecia, e que pretendia transportá-la até a capital goiana, onde receberia R$ 2 mil pelo serviço. Ela foi presa pelo crime de tráfico de drogas e conduzida à Polícia Civil em Jataí.

*Com informações de Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱