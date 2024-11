Mais de 13 mil famílias do Amazonas ainda podem solicitar a nova parabólica digital

Mais de 13,8 mil famílias de menor renda do Amazonas ainda podem solicitar a substituição da parabólica tradicional pela nova parabólica digital.

Até o momento, 146 mil amazonenses já realizaram a troca gratuita dos equipamentos. O serviço é realizado pela Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos.

O serviço foi criada por determinação da Anatel, que já instalou mais de 4 milhões de kits com a nova parabólica digital em todo o país.

Podem ter direito ao benefício pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas convencionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a troca pelo modelo digital não conseguirá mais assistir à TV.

Todo o processo, que vai do agendamento até a instalação do kit na residência, é gratuito. As famílias devem entrar em contato com os canais de comunicação da Siga Antenado, que são o número 0800 729 2404 ou o site sigaantenado.com.br.

Será necessário informar no momento do atendimento o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

Se família estiver dentro dos critérios para receber o benefício poderá escolher o dia exato em que o técnico da Siga Antenado fará a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. O kit é composto por nova parabólica, receptor, cabos, controle remoto e pilhas.

*Com informações da assessoria

