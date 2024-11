Festival Gospel de Artes de Manaus ocorre de 14 a 16 de novembro

No comando da Associação Movimento por Cristo, Jôci Carvalho confirma a 2ª edição do evento, que será realizado no Largo São Sebastião

A segunda edição do Festival Gospel de Artes de Manaus (FEGAM) está confirmada e promete superar a estreia do ano anterior, com programação diversificada e novidades para todos os públicos. O evento, que reúne dança, teatro, artes visuais e uma feira de economia criativa, será realizado nos dias 14, 15 e 16 de novembro no Largo São Sebastião, a partir das 18h.

Um dos grandes destaques do FEGAM 2024 é o concurso musical, que oferece a premiação total de R$ 30 mil. Além disso, os 10 finalistas terão a oportunidade de gravar o álbum “FEGAM 2024”, que será disponibilizado gratuitamente nas plataformas digitais. Todos os 20 selecionados para o concurso também receberão certificados de participação.

Cantora, gestora cultural e presidente da Associação Movimento por Cristo, Jôci Carvalho detalha que a organização do evento enfrentou desafios importantes, como o período eleitoral e a incerteza na captação de recursos.

“Foi um grande esforço, mas, junto com uma equipe de dez voluntários, decidimos enfrentar as dificuldades e buscar apoios para viabilizar o festival”, comenta.

Com parcerias conquistadas ao longo do processo, o evento foi tomando forma e crescendo. Para Jôci, o FEGAM tem um propósito maior: de valorizar a arte, a cultura cristã e os profissionais que dela fazem parte. “Ele representa não só a igreja, mas a sociedade como um todo.

Queremos que todos prestigiem esses artistas que, por meio de sua arte, compartilham ensinamentos cristãos de amor ao próximo e mensagens de fé e esperança. Isso nos inspirou a ir além da primeira edição. Estamos avançando”, declara.

Estrutura e Direção Musical

Este ano, a banda FEGAM está sob a direção dos renomados produtores musicais Leonardo Oliveira e Omar Guedes, que também atuam como guitarrista e baterista, respectivamente.

Além disso, conta com Thyago Pereira nos teclados, Klebinho Corrêa no contrabaixo e Paulo Henrique como segundo baterista.

Para garantir a qualidade da sonoridade, a banda utilizará faixas de produção em VS, planejadas em estúdio.

Durante o processo de criação, cada candidato dispõe de 1h30 para elaborar seus arranjos, que são então refinados pelos arranjadores, assegurando coesão e qualidade musical. A produção executiva é do Grupo Pactum Serviços e Entretenimento, liderado por Nelson Vity, e a coordenação geral é de Jôci Carvalho.

Atrações e Programação

A estrutura será montada dois dias antes do evento, com passagem de som no dia 13. As semifinais ocorrem nos dias 14 e 15 e a grande final será transmitida ao vivo pela TV Encontro das Águas no dia 16. Entre os artistas confirmados estão a Banda TDL Instrumental, o saxofonista Marcelo Torres, Projeto Plano Perfeito, RDJ MIR e o grupo de street dance MDF.

O concurso musical começa às 20h, seguido por apresentações de Carlinhos Templos, Rodrigo Falcão e o campeão de 2023, Jeconias Santos, que animarão o público durante a apuração dos jurados.

A artista plástica Suelen Amorim trará a exposição “Belezas Amazônicas”, que celebra a fauna, a flora e temas cristãos em ilustrações de passagens bíblicas. Com mais de 150 profissionais envolvidos, o festival busca fortalecer a cultura local e dar visibilidade a talentos regionais, criando uma oportunidade rara para artistas se apresentarem fora do contexto religioso.

Apoio e Contato

O FEGAM 2024 conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, parlamentares e empresas locais que acreditam na valorização da cultura cristã e artística da região.

Quem desejar apoiar o evento ou obter mais informações pode acessar o site www.fegam.com.br ou seguir as redes sociais do Festival (@fegam.oficial).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱