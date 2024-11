Igreja Chama Church promove evento Love Day com serviços gratuitos para a comunidade

A igreja Chama Church, por meio Instituto Chama do Bem da Amazônia, realizará, no sábado (16), um evento social Love Day para a comunidade de Manaus, oferecendo uma série de serviços gratuitos. A ação ocorrerá das 8h às 16h na sede da igreja, localizada na avenida Bispo Pedro Massa, Núcleo 5, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link https://forms.gle/AaR45RRwNPWeHu8FA, e, no dia do evento, os participantes deverão apresentar RG, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Love Day oferecerá uma ampla variedade de atendimentos de saúde, incluindo consultas com clínico geral, atendimento odontológico, retirada de sinais, consultas com fonoaudiólogos e psicólogos.

A ação também trará serviços de beleza, como cortes de cabelo, esmaltação, design de sobrancelhas e higienização facial. Todos os serviços visam atender a população de forma gratuita, proporcionando apoio e cuidados para aqueles que mais precisam.

Além disso, os participantes poderão contar com orientação em serviços sociais, assessoria jurídica e palestras sobre empreendedorismo.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), haverá cadastro para a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e para a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), além de ajustes em outros documentos e orientações sobre o programa Empreender para Envelhecer.

Amor e serviço

Segundo o pastor Frank Nascimento, vice-presidente do Instituto Chama do Bem da Amazônia, o evento Love Day, ou Dia do Amor, é realizado semestralmente com o objetivo de reforçar a missão da igreja e estreitar os laços com a comunidade.

“A Bíblia nos ensina a amar e servir ao próximo. O Love Day nos dá a oportunidade de colocar em prática nossos dons e talentos, assim como Jesus nos ensinou. Fazer o bem sem olhar a quem”, comenta Nascimento.

A igreja Chama Church conta com o apoio da Clínica Audimed Saúde e do Hospital Nildo Santos, que semanalmente realizam atendimentos médicos e psicológicos gratuitos na sede da igreja para pessoas que não têm acesso a esses serviços. Além disso, o evento Love Day contará com a colaboração de voluntários da igreja e profissionais das áreas de saúde e bem-estar.

