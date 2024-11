Empresário ligado ao PCC foi alvo de tiroteio em aeroporto de Guarulhos

Um tiroteio ocorreu no Aeroporto de Guarulhos, no Terminal 2, na tarde desta sexta-feira (8), e deixou pelo menos um morto.

Segundo apuração o alvo do atentado foi o empresário Antônio Vinicius Gritzbach, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), mandante da morte do traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, em 2021.

Segundo informações da Polícia Militar, outras três pessoas ficaram feridas no tiroteio, e foram levadas ao Hospital Geral de Guarulhos.

Ainda segundo a PM, cerca de 5 indivíduos desembarcaram de um veículo preto e efetuaram os disparos contra o empresário. Um carro com as características foi localizado abandonado em uma avenida próximo ao aeroporto. A PM apura se foi o veículo utilizado pelos criminosos no ataque.

Gritzbach estaria em processo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. Cara Preta era considerado um dos principais fornecedores de drogas do PCC.

Ainda segundo apuração da CNN, Gritzbach deixou a prisão em 2023, após negociação da delação.Play Video

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de empresário caído na entrada do aeroporto.

Antônio Vinicius Gritzbach foi morto no Aeroporto de Guarulhos • Reprodução

Em outros vídeos que circulam nas redes sociais, também é possível ver a correria das pessoas no local. Veja abaixo:

A Polícia Militar confirmou à CNN que os disparos ocorreram por volta das 16h10.

Viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo investiga o ocorrido.

A CNN entrou em contato com a concessionário do Aeroporto de Guarulhos, que informou: A concessionária informa que a Polícia foi prontamente acionada, assim como a equipe médica do aeroporto.

Nota da SSP

O DHPP e a DEATUR investigam as circunstâncias de um homicídio ocorrido na tarde desta sexta-feira (8), no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mais informações serão divulgadas ao término do registro da ocorrência.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱