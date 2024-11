Polícia prende dupla transportando mais de 300 kg de drogas em uma canoa no Amazonas

Mais de 300 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos, nesta sexta-feira (8), pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em operação na Base Fluvial Arpão 2, próximo de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus).

A droga foi encontrada dentro de uma canoa, sendo transportada por dois homens, de 39 e 29 anos, que foram presos em flagrante. A apreensão gerou danos de mais de R$ 6 milhões ao crime.

Os policiais militares lotados na Base Arpão 2, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), estavam realizando patrulhamento fluvial quando, por volta das 10h, nas proximidades da comunidade de Carvoeiro, localizaram uma canoa de alumínio com dois tripulantes.

As equipes realizaram a abordagem e, durante o procedimento, encontraram na embarcação 293 tabletes de maconha do tipo skunk. A droga estava sendo transportada sem qualquer tipo de camuflagem, coberta apenas com uma lona.

À polícia, os suspeitos afirmaram que o entorpecente havia sido carregado na cidade de Santa Isabel do Rio Negro; e tinha como destino final o município de Novo Airão.

Ao todo, foram apreendidos 310 quilos da droga, uma canoa de alumínio, um motor e dois celulares. Toda a apreensão gerou dano total de R$ 6.233.500 ao crime.

Os suspeitos, toda a droga e demais materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Barcelos, onde a dupla foi detida em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico.

