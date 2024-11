Programação do ‘Natal Iluminado’ garante shows gratuitos na Zona Norte de Manaus

O DJ Anderson Mix, A Vibe, Naquele Pique e Xote com Pimenta são as atrações culturais e gratuitas do primeiro final de semana do “Natal Iluminado”, do Shopping Manaus ViaNorte.

Com início às 18h, no estacionamento G1, o evento oferece uma experiência completa com barracas de gastronomia regional, espaços instagramáveis para fotos, brinquedos para a diversão em família e muito mais.

No sábado, 9 de novembro, o público confere as apresentações das bandas A Vibe e Naquele Pique, às 22h e 0h, respectivamente.

Já no domingo, 10 de novembro, o grupo Xote com Pimenta fecha o fim de semana, a partir das 22h, com hits inesquecíveis como “Solinho” e “Tá na Mente”. O DJ Anderson Mix também participa das três noites, trazendo o melhor da música eletrônica.

“Queremos oferecer uma programação divertida para toda a família, que ao mesmo tempo exalte as nossas raízes culturais. Esperamos todos para aproveitar e celebrar conosco”, convida o gerente de marketing do shopping, Vinícius Teixeira.

A programação natalina segue até 5 de janeiro de 2025, com shows e atrações aos finais de semana no estacionamento G1.

Além disso, diariamente o público poderá conferir as barracas de comida regional, os espaços instagramáveis para fotos e os brinquedos para diversão em família, exceto nos dias de Natal (25/12) e Réveillon (1º).

Além disso, haverá a presença do Papai Noel, até 24 de dezembro, das 15h às 21h, disponível para fotos e interação com o público.

O Shopping Manaus ViaNorte está localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da cidade.

*Com informações da assessoria

