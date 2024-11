Mulher é presa ao ser flagrada vendendo drogas em Mercadinho no Centro de Manaus

O caso ocorreu na Rua dos Barés, no Centro de Manaus

Uma mulher, não identificada, foi presa na noite de sexta-feira (8) em um mercadinho na Rua dos Barés, no Centro de Manaus, após a polícia receber uma denúncia anônima.

A informação recebida indicava que o estabelecimento estava sendo utilizado como ponto de venda de drogas.

Ao notar a chegada dos policiais no local, um homem conseguiu fugir, mas a mulher, que estava no caixa do comércio, foi presa.

Durante a abordagem, foram apreendidos 130 cigarros de maconha, 15 pinos de cocaína, 19 papelotes de cocaína, um tablete de maconha pesando 1 kg, 6 porções de maconha, R$ 320 em dinheiro e 4 celulares.

A mulher foi conduzida à delegacia e deverá permanecer à disposição da Justiça.

