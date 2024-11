Prefeitura atualiza unidades de saúde com atendimento antirrábico humano em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que a lista de unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que disponibilizam atendimento antirrábico humano foi atualizada, em virtude da expansão da Rede de Atenção Primária nos últimos meses.

Nessas unidades, os usuários podem ter acesso a orientações e medidas de prevenção à raiva.

Atualmente, a Semsa oferta a assistência contra a raiva em humanos em 19 unidades de saúde que são referência para esta modalidade de atendimento, distribuídas em todas as zonas da capital.

As pessoas vítimas de mordidas por cães e gatos – considerando o tipo de ataque, o comportamento e a condição do animal – podem buscar atendimento profilático nos pontos de saúde cujos horários e endereços, podem ser conferidos no link: https://www.manaus.am.gov.br/semsa/vigilancia/vigilancia-de-zoonoses/.

O atendimento antirrábico humano realizado pela Semsa segue os protocolos do Ministério da Saúde, fundamentais para a prevenção da raiva, uma doença infecciosa grave e quase sempre fatal.

A busca por atendimento adequado é indispensável para definir as medidas preventivas de cada caso.

“Essa conduta permite que a equipe de saúde avalie a necessidade de intervenção e defina o esquema profilático mais adequado para o caso”, explica a chefe do Núcleo de Controle de Doenças de Notificação Compulsória e Agravos Imunopreveníveis, Sulamita Maria da Silva.

A raiva é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, transmitido pelo contato de pele ou mucosas com a saliva de um animal infectado, seja por mordedura, arranhadura ou lambedura.

Em casos de contato com um animal suspeito, a orientação imediata é lavar o local da ferida com água e sabão e buscar, com urgência, a unidade de saúde de referência mais próxima.

Sempre que possível, o animal envolvido deve ser mantido em observação por dez dias para verificar sinais de infecção.

*Com informações da assessoria

