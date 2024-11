Dupla é presa após se passar por compradores de confecção e semi-joias em Manaus

Heberth Andrei Araújo Ferreira, 20, e Gabriel Lima do Nascimento, 26, foram presos pelos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu na Rua Álvaro Maia, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular da unidade policial, a dupla estava sendo monitorada pela equipe da delegacia, e na ocasião tomaram conhecimento que eles estavam cometendo o crime, e interviram na situação. Os autores estavam em posse de um simulacro de arma de fogo.

Em um último roubo, os autores levaram mercadorias avaliadas em R$ 60 mil.

“A dupla se passava por compradores de confecção e semi-joias e marcava encontros com as vítimas, oportunidade em que efetuavam o roubo. Eles agiam armados com o simulacro para intimidar as vítimas e levar as mercadorias. Na delegacia, foi constatado que Gabriel possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, o qual foi cumprido”, explicou o delegado.