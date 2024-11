Atlético-MG e Flamengo decidem Copa do Brasil, neste domingo (10), em Belo Horizonte

Após vencer por 3 a 1 na ida, Flamengo garante título com empate ou até com derrota por um gol de diferença

O campeão da edição 2024 da Copa do Brasil será conhecido, neste domingo (10). Flamengo e Atlético-MG disputam o jogo de volta da final às 15h (horário de Manaus), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Rubro-Negro carioca está em vantagem após a vitória por 3 a 1 na partida de ida, no Maracanã. O duelo decisivo será transmitido pelo Amazon Prime e pelas múltiplas plataformas do Grupo Globo.

O Galo precisa vencer por três gols ou mais de diferença para levantar a taça do torneio ao fim dos 90 minutos. Se ganhar por dois gols, a definição passará por uma disputa por pênaltis. Vencedor em 2014 e 2021, o Atlético-MG sonha em conquistar a competição mais inclusiva do país pela terceira vez.

Já os cariocas, em função do resultado construído em casa, garantem a conquista com um empate ou até com uma derrota por um gol de diferença. O Mengão, campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022, almeja o quinto título.

Premiação

Em sua 36ª edição, a Copa do Brasil pagará os finalistas com o maior valor da história. Serão R$ 105 milhões distribuídos para os dois times que disputam a final: R$ 73,5 milhões para o campeão e R$ 31,5 milhões para o vice-campeão. Ao todo, foram desembolsados cerca de R$ 500 milhões para os 92 clubes participantes.

Campanha dos finalistas

Atlético-MG e Flamengo ingressaram na Copa do Brasil na terceira fase. Em nove jogos, os atleticanos têm quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com 12 gols marcados e oito sofridos. Já os flamenguistas somaram sete vitórias, um empate e um revés, com dez gols marcados e dois sofridos.

De imediato, o Galo superou o Sport no placar agregado por 2 a 1 (2 a 0 e 0 a 1). Nas oitavas de final, os mineiros derrotaram o CRB-AL por 5 a 2 (2 a 2 e 3 a 0). Pelas quartas de final, sobressaíram-se contra o São Paulo por 1 a 0 (1 a 0 e 0 a 0) e foram os algozes na semifinal do Vasco, eliminado por 3 a 2 (2 a 1 e 1 a 1).

Na terceira fase, o Mengão passou pelo Amazonas por 2 a 0 (1 a 0 e 1 a 0). Em seguida, avançou sobre o Palmeiras por 2 a 1 (2 a 0 e 0 a 1). Para chegar à semifinal, a equipe da Gávea ganhou do Bahia por 2 a 0 (1 a 0 e 1 a 0). Em busca de se tornar finalista, o Flamengo encarou o Corinthians, vencido pelos cariocas por 1 a 0, no placar agregado (1 a 0 e 0 a 0).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱