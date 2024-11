Futebol

Flamengo vence Atlético-MG e Gabigol brilha na final da Copa do Brasil

Flamengo leva vantagem na final da Copa do Brasil após vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no Maracanã, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta, enquanto Alan Kardec descontou para o Galo.