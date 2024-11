VÍDEO: Mãe é presa após agredir filho de 2 anos em Manaus

Uma mulher, ainda não identificada, foi presa após ser acusada de agredir seu filho de dois anos, em Manaus. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (7) e foi registrado em vídeo.

Nas imagens, aparentemente gravadas pela própria mãe, ela aparece batendo no menino com chinelos. No registro, é possível ouvir a mulher dizendo: “Apanhando para ele parar de ser gaiato”.

Após a denúncia de testemunhas, uma equipe da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e um conselheiro tutelar se deslocaram até a residência da mulher.

Inicialmente, ela se recusou a abrir a porta, mas em seguida, permitiu a entrada da equipe. Durante o atendimento, a mulher confessou ter agredido o filho, alegando que agiu dessa forma para tentar corrigir o comportamento da criança.

A mulher foi levada para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi registrada a ocorrência. A criança, por sua vez, foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para ficar com um parente, visando a sua proteção.

