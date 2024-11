Suspeito baleado em assalto esconde R$ 1 mil nas nádegas e polícia descobre durante cirurgia

Ele e um comparsa foram presos após roubo de R$ 15 mil, na cidade de Raposa, no Maranhão

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma lotérica em Raposa, no Maranhão, na sexta-feira (8).

Após ser ferido pelos policiais militares na fuga, o suspeito foi levado a um hospital, onde passou por uma cirurgia. No entanto, uma surpresa aguardava os policiais: ao vesti-lo com a camisa cirúrgica, R$ 1 mil em notas de cinquenta reais foram encontrados escondidos nas nádegas do criminoso.

Crime

O suspeito e um comparsa foram até a lotérica com um motorista de aplicativo. Os dois roubaram cerca de R$ 15 mil e tentariam fugir utilizando a corrida paga. Porém, o homem que dirigia o veículo foi alertado pela população do crime e fugiu dos assaltantes.

Em seguida, os dois roubaram uma moto e conseguiram sair do local até que uma viatura da Polícia Militar abordou a dupla, que decidiu abandonar a motocicleta e fugir a pé.

Segundo a PM, o suspeito com o dinheiro nas nádegas tentou atirar contra os militares e foi alvejado no braço. Já o colega de crime foi interceptado pela própria população e acabou sendo detido.

*Com informações SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱