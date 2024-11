Brasileira é presa em Malta ao transportar droga no estômago

Uma goiana, de 22 anos, foi presa no Aeroporto Internacional de Malta após ser identificada com drogas no estômago e em outras partes do corpo.

Segundo a Força Policial de Malta, a brasileira Tainara Fernandes Silva foi parada pela polícia do país no domingo da semana passada (3) após o desembarque ​​na Espanha. Na ocasião, segundo as autoridades, a mulher apresentava uma atitude suspeita ao se mover durante o desembarque de um avião em Barcelona.

Ao ver os policiais, a moça teria tentado fugir, mas foi detida pelos agentes. No Departamento de Alfândega do aeroporto, ela então passou por um teste de raio-X, que revelou sachês de uma droga suspeita no interior de seu corpo.

Posteriormente, a brasileira foi encaminhada ao Hospital Mater Dei, localizado no arquipélago europeu. No local, a polícia descobriu que ela tinha cerca de um quilo de cocaína escondida. O valor total da droga equivale aproximadamente a € 130 mil.

No Brasil, Tainara era servidora da Prefeitura Municipal de Abadiânia, em Goiás, mas foi exonerada do cargo como assessora operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) da cidade em 1° de novembro, no início deste mês, após determinação do prefeito da cidade.

Procurados, a gestão de Abadiânia se manifestou sobre a ex-funcionária: “Esclarecemos ainda que a referida profissional prestou serviços na Prefeitura entre janeiro e outubro de 2024, não mantendo nenhum vínculo com o município desde a data de sua exoneração.”, disse a prefeitura.

A gestão da cidade não revelou o que teria motivado a demissão de Tainara.

Em nota, o Itamaraty, órgão responsável por prestar assistência a cidadãos brasileiros no exterior, disse que por meio do Consulado-Geral do Brasil em Roma, permanece à disposição para prestar assistência consular à cidadã brasileira.

*Com informações da CNN Brasil

