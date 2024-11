Dois homens são presos com drogas e simulacro de arma de fogo em Manaus

Dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos, nesta sexta-feira (8), com drogas e um simulacro de arma de fogo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela rua Anador, por volta das 15h10, quando visualizou dois homens em atitude suspeita, que tentaram fugir ao notar a presença dos policiais militares. Após acompanhamento, os dois foram abordados e, com eles, foram encontrados materiais suspeitos de tráfico de drogas.

Durante a ação, foram apreendidos 15 pinos de cocaína, 37 papelotes de oxi, duas porções médias de oxi, uma porção grande de maconha, além de um simulacro de arma de fogo, R$ 100 em espécie e duas balanças de precisão.

Os homens, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar qualquer ação criminosa de forma anônima, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. Todas as informações serão mantidas em sigilo.

*Com informações da assessoria

