‘Era safado’, diz recado encontrado perto de corpo com rosto desfigurado em Manaus

Um homem de 51 anos, identificado como Edinei Farias, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (12) na rua Juciri, na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Perto do local onde o corpo estava, um recado foi deixado no muro, com a mensagem: “Morreu porque era safado”.

Segundo a polícia, o corpo foi encontrado abandonado na calçada. A vítima foi morta a pedradas, sendo que a maioria dos golpes atingiu a cabeça, deixando seu rosto completamente desfigurado.

Ainda não há informações sobre a motivação ou a autoria do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação do caso.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱