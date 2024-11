Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas no AM; filho e nora estão foragidos

O caso ocorreu no distrito de Nogueira, no município Alvarães, interior do Amazonas

Uma mulher de 44 anos, foi presa nesta segunda-feira (11), por envolvimento com tráfico de drogas. A prisão foi efetuada no distrito de Nogueira, no município Alvarães, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, as diligências iniciaram quando a equipe policial recebeu denúncias anônimas as quais indicavam uma movimentação suspeita na residência da mulher.

“Durante a abordagem, a mulher afirmou ter conhecimento de que sua residência era utilizada para atividades ilícitas realizadas por seu filho, de 17 anos, e por sua nora, de 19 anos. Ambos conseguiram fugir antes da chegada dos policiais civis”, afirmou o delegado.

Segundo o delegado, no imóvel, foram apreendidas 104 trouxinhas de substâncias ilícitas, identificadas preliminarmente como oxi/cocaína. As investigações irão prosseguir para localizar e prender os demais suspeitos.

A mulher responderá por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

