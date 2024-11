Concurso de bolsas de estudos em colégio particular de Manaus oferece desconto de até 100%

Com o objetivo de oferecer oportunidades para os estudantes com bom desempenho oriundos de outras instituições, o Colégio Martha Falcão acaba de anunciar mais uma edição do seu concurso de bolsas de estudos para o ano letivo de 2025.

Serão oferecidos descontos de até 100% para os alunos que ingressarem no 1° ano do Ensino Fundamental ao Médio. As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 20 de novembro, e os interessados devem se dirigir à secretaria da escola ou acessar o site https://colegiomarthafalcao.com.br/.

“O concurso é uma maneira de ajudarmos aquelas crianças e adolescentes que apresentam bom desempenho e aos pais que sonham em ter seus filhos estudando em um colégio, que oferece excelência em educação integral e que valoriza cada indivíduo em suas mais diversas particularidades”, destacou a professora Nelly Falcão, diretora do Martha Falcão.

A prova acontece no domingo, dia 24 de novembro, das 8h às 11h. Os candidatos classificados serão submetidos à entrevista – de caráter eliminatório – juntamente com a família.

Os percentuais de desconto serão oferecidos mediante a classificação e a pontuação do candidato. As bolsas são de 25 %, 50% e podendo chegar a 100%. A data dos resultados do concurso será divulgada no dia do exame.

O regulamento está disponível no site da instituição e, em caso de dúvidas, entrar em contato por meio dos telefones (92) 99291-2114 e 3303-0700.

Diferenciais da instituição

Com 38 anos de história, o Colégio Martha Falcão é reconhecido pelo pioneirismo em aplicar metodologias que desenvolvem habilidades emocionais, sociais e cognitivas. Sua proposta educacional vai além do conteúdo básico obrigatório, através de iniciativas que complementam o ensino, entre eles, o Programa Integral Bilíngue, Programa Middle e High School (dupla certificação), Programa de Robótica (Lego Zoom), iniciação científica (Clube do Futuro Cientista), orientação vocacional e do MONUMF, simulação do Movimento das Nações Unidas, com o objetivo de debaterem sobre os problemas que assolam os países subdesenvolvidos, e que enfrentam conflitos diplomáticos.

No Colégio Martha Falcão, os alunos também contam com o projeto Novos Talentos, que possui uma proposta de produção textual, onde, ao longo do ano, produzem textos sobre os mais variados temas e, ao final do ano, é lançado um livro com os melhores trabalhos, com direito a sessão de autógrafos com os autores mirins.

Outro destaque são as atividades culturais e esportivas, entre elas, teatro, danças, artes plásticas, ioga, música, natação, xadrez, judô, basquete e vôlei. A instituição também oferece aos seus alunos a Educação Financeira, em parceria com a metodologia DSOP e a Escola da Inteligência, programa desenvolvido pelo médico e escritor Augusto Cury, que tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades socioemocional.

Mais um diferencial é as aulas de reforço escolar, oferecidas sem custo adicional. E, desde o ano passado, o Colégio Martha Falcão passou a contar com o Martha Maker, um laboratório onde os alunos transformam a teoria em prática, com a produção de protótipos, objetos de arte e design, robôs, aplicativos e muito mais. Um espaço onde eles têm implementados projetos de diferentes disciplinas, como Artes, Ciências, Física, Robótica, entre outras.

