Governo do AM e TAP Air Portugal promovem press-trip no Amazonas

Com a retomada do voo Manaus-Lisboa, o Governo do Amazonas, em parceria com a TAP Air Portugal, recebeu oito jornalistas dos principais veículos de comunicação de Portugal como Fugas, Público e Sábado Viajante que participaram de Press Trip, entre os dias 4 e 11 de novembro, com objetivo de promover o Amazonas no mercado europeu.

A press trip teve um roteiro criado especialmente para promover o Amazonas como principal destino de ecoturismo, turismo de natureza, gastronômico, cultural e sustentável.

Os jornalistas visitaram pontos turísticos de Manaus, incluindo o Mercado Adolpho Lisboa, o Bosque da Ciência e o Teatro Amazonas e o Musa da Amazônia (Musa). E também vivenciar experiências regionais únicas como passeio em barco e degustar pratos típicos que refletem a cultura e a biodiversidade do Amazonas.

Presidente Figueiredo também fez parte do roteiro turístico apresentado ao grupo, que visitou os atrativos naturais do município como Caverna do Maroaga, Gruta da Judéia, Lagoa Cristalina e o Rio Vermelho.

O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, ressaltou o papel da press trip em ampliar a visibilidade internacional do Amazonas e consolidar o estado como um destino atraente para o turismo europeu.

“Receber esses jornalistas portugueses é uma oportunidade estratégica para mostrar as riquezas e o potencial do Amazonas ao público europeu. Com essa experiência, eles poderão compartilhar a beleza e a diversidade do nosso estado, ajudando a atrair novos visitantes e a impulsionar o turismo”, comentou Ribeiro.

Experiência no Amazonas

O diretor de comunicação e relações públicas da TAP Air Portugal, André Serpa Soares, destacou o impacto da experiência para os jornalistas no Amazonas.

“Essa viagem proporciona uma visão única da Amazônia, e os jornalistas levarão relatos impressionantes para o público europeu. Tenho certeza de que as matérias serão incríveis e mostrarão a beleza deste estado, que é algo muito diferente do que encontramos na Europa”, afirmou Serpa.

A jornalista da revista Fugas Público, Sandra Silva Costa, descreveu Manaus com entusiasmo, destacando uma impressão mítica da cidade para os portugueses.

“Manaus tem um lado até mítico para nós, com uma aura de algum mito, por ser uma cidade construída às portas da selva. Para nós portugueses, sempre fez parte do imaginário. É uma cidade muito diferente das mais conhecidas do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo”, afirmou Sandra.

A press trip foi acompanhada pelo turismólogo da Amazonastur, Renier Fragoso, que atuou como guia de turismo do grupo. Para Renier, a visita tem sido uma experiência enriquecedora para os jornalistas, que estão descobrindo a verdadeira essência do Amazonas.

“Os jornalistas estão bastante impressionados com a diversidade e a grandiosidade do Amazonas. Eles conseguem perceber, ao longo da viagem, como o estado é único, com uma biodiversidade é um patrimônio cultural que são de tirar o fôlego”, afirmou Renier.

Manaus-Lisboa

Os voos entre Lisboa e Manaus operam três vezes por semana — às segundas, quartas e sextas-feiras, com partida de Manaus às 19h35, com escala em Belém e chegada prevista em Lisboa às 11h10 do dia seguinte.

