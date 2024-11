O ato pelo fim da escala 6×1 em Manaus ocorre na Av. Autaz Mirim, próximo ao Salmo 91, a partir das 09h, nesta sexta-feira (15).

O evento é organizado pela Rede Sustentabilidade Amazonas, que soma ao movimento de melhoria da vida dos trabalhadores.

“Vamos ocupar as ruas e exigir melhores condições de trabalho para todos!”, disse a organização.

A manifestação ocorre simultaneamente no país todo, no feriado do Dia da Proclamação da República.

Escala 6×1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a jornada de trabalho de seis dias com um de descanso, conhecida como escala 6×1, atingiu nesta quarta-feira (13) o número mínimo de assinaturas necessárias para ser oficialmente protocolada na Câmara dos Deputados.

De autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), a proposta já conta com 194 assinaturas, superando a marca de 171 apoios exigidos para que fosse protocolada.

A PEC, que gerou ampla repercussão nas redes sociais e tem sido um tema frequente entre os parlamentares, propõe que a jornada de trabalho não ultrapasse 8 horas por dia e 36 horas semanais, respeitando as normas atuais. Isso contrasta com as 44 horas semanais permitidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

O projeto tem ganhado apoio significativo no Congresso, especialmente entre os deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), com 68 assinaturas de parlamentares dessa sigla. Além disso, todos os 13 deputados do PSOL também aderiram à proposta. O PSB, União Brasil, PSD, Progressistas (PP) e Republicanos também somaram assinaturas ao projeto, que conta ainda com o apoio de um deputado do Partido Liberal (PL), ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

