Professor é indiciado por estupro de vulnerável e aliciamento de seis alunas no interior do AM

Além dessas, outras 14 alunas já relataram as práticas abusivas por parte do autor

Um professor de 58 anos foi indiciado por estupro de vulnerável e aliciamento de seis vítimas, de idades entre 11 e 13 anos, em Juruá, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, as investigações iniciaram após as alunas relatarem os crimes à direção da escola e, posteriormente, ao Conselho Tutelar do município.

“As vítimas relataram que o professor tinha um comportamento abjeto e imoral com elas, proferindo xingamentos de cunha sexual e gritos. Até o momento, temos a denúncia de 20 alunas, e continuaremos trabalhando para responsabilizá-lo pelas práticas abusivas por parte do autor para com as demais”, disse o delegado.

Segundo o delegado, a Polícia Civil está sempre vigilante e de portas abertas para receber e acolher vítimas desta prática grave. O indiciamento do docente foi realizado no escopo da Operação Hagnos.

“Solicitamos a cooperação da população na realização de denúncias e demais órgãos de proteção à crianças e adolescentes, que integrados com a PC-AM, ajudam a coibir e responsabilizar os autores”, ressaltou o delegado.

*Com informações da assessoria

