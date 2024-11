Faculdade de Manaus abre inscrições para Vestibular de Medicina 2025

O Centro Universitário Fametro abriu inscrições para o vestibular do curso de Medicina, com ingresso no primeiro semestre de 2025. Interessados podem se inscrever até 2 de dezembro pelo site oficial da instituição, onde também está disponível o edital completo (https://medicina.fametro.edu.br/).

São oferecidas 100 vagas para a modalidade presencial, com aulas na Unidade 5, localizada na Avenida Constantino Nery, nº 3000, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além das vagas para o vestibular, a Fametro reserva oportunidades para ingresso por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), transferência externa, portadores de diploma e para Pessoas com Deficiência (PCDs).

As provas estão agendadas para o dia 3 de dezembro, das 14h às 18h, e o resultado será divulgado em 4 de dezembro. Para mais informações, o telefone de contato é (92) 2101-1000.

Sobre o curso de Medicina da Fametro

O curso de Medicina do Centro Universitário Fametro é o único da região Norte a receber a nota máxima (5) do Ministério da Educação (MEC), resultado de uma infraestrutura de ponta e metodologias de ensino inovadoras.

Entre os diferenciais, a Fametro oferece uma mesa anatômica 3D, simuladores de atendimento realísticos e laboratórios de última geração, proporcionando uma experiência prática e completa desde o início da formação.

A metodologia ativa aplicada no curso garante aos alunos um aprendizado dinâmico e envolvente, com simulações clínicas, projetos de extensão e aulas integradas que aproximam teoria e prática.

Desde o primeiro período, os estudantes têm contato direto com a rotina médica em Unidades Básicas de Saúde (UBS), maternidades e prontos-socorros de Manaus, permitindo que desenvolvam habilidades essenciais para os desafios do mercado de trabalho.

Além disso, a Fametro estimula o envolvimento em ligas acadêmicas, atléticas, monitorias e projetos em comunidades ribeirinhas e rurais, promovendo uma formação completa e cidadã.

A Fametro também é a única instituição privada da região Norte a integrar a IFMSA Brazil (Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina), a maior organização estudantil de Medicina do mundo, com mais de 1 milhão de estudantes em 129 países. Esse vínculo oferece aos alunos acesso a uma rede internacional de oportunidades acadêmicas e intercâmbios.

Além disso, a Fametro firmou uma parceria com a Olimpíada Acadêmica de Medicina (OMED), o maior evento acadêmico de Medicina do país para graduandos. Organizada por alunos da Faculdade Israelita de Ciência da Saúde Albert Einstein (FICSAE), a OMED realizou sua segunda edição na região Norte, com a Fametro como sede oficial, reforçando o compromisso da instituição com a excelência e a formação de futuros profissionais de destaque.

*Com informações da assessoria

