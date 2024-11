Associação realiza 1º torneio de tênis de mesa em shopping de Manaus

O Shopping Cidade Leste e a Associação Esportiva Manaus (AEM) promovem o Primeiro Torneio de Tênis de Mesa, nas Zonas Leste e Norte da cidade, divididos em duas categorias: escolar iniciante e profissional federados, que acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, no piso L1 do shopping.

O torneio marca um momento especial para os amantes do esporte e toda a comunidade de Manaus, promovendo o tênis de mesa como uma opção de lazer e atividade física acessível a todas as idades. Além dos jogos, os participantes poderão também interagir com profissionais do esporte, que estarão presentes para realizar demonstrações e dar dicas sobre técnicas de jogo.

Segundo Muna Hajoj, diretora comercial e de marketing, “o torneio foi idealizado para estimular a prática esportiva e criar um ambiente de diversão e integração para famílias e amigos que frequentam o shopping. O tênis de mesa é uma modalidade que combina agilidade, raciocínio rápido e socialização, e estamos empolgados em trazer essa experiência para nossos clientes”.

O evento será organizado pela Associação Esportiva Manaus (AEM) e também contará com prêmios para os vencedores de cada categoria. A disputa será feita em 4 mesas Hobby e Joola, bolas THIBAR D40+ ABS Branca – 3 estrelas.

Programação

No sábado (19), o evento inicia pela manhã com as competições da categoria escolar. Na parte da tarde, é a vez dos profissionais entrarem em ação. Já no domingo (20), ocorrem as finais da categoria profissional.

Escolar iniciante

No sábado (19), inicia 08h30 com competições das fases de grupos e eliminatórias das categorias maculino e feminino, sendo: Mirim 09 a 11 anos ,Infantil 12 a 14 anos e Juvenil 15 a 19 anos, com partidas que serão disputadas em melhor de 5 sets (3-0, 3-1 ou 3-2). Sempre que possível, serão formados grupos com 3 atletas, seguindo o sistema adotado, onde todos jogam entre si. Os 2 melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória.

Medalhas e brindes para os 1º, 2º e 3º colocados.

Profissional Federados

No sábado (19), a partir das 13h com competições nas fases de grupos e eliminatórias das categorias Sub 9 a Sub 21, em seguida às 17h fases de grupos e eliminatórias das categorias Sênior e Veteranos. Já no domingo (20), a partir das 09h30 com competições nas fases de grupos e eliminatórias das categorias Absoluto Feminino e Absoluto Masculino A, B, C, D, E, F.

Competições: Sub 11, sub 13, sub 15, sub 19, sub 21, Absoluto Feminino, Absoluto Masculino A, B, C, D, E, F, Sênior e Veteranos.

As partidas das fases de grupos e eliminatórias serão disputadas em melhor de 5 sets (3-0, 3-1 ou 3-2) para todas as categorias. Sempre que possível, grupos de 3 atletas serão formados, com todos jogando entre si. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para a fase eliminatória.

Troféu e medalha para os campeões. Medalhas e brindes para os 2º e 3º colocados.

Premiação em dinheiro para a categoria Federado, Absoluto A (masculino e feminino. As premiações serão realizadas no dia de encerramento de cada categoria, com horários a serem informados durante o evento.

Inscrições com a organização do evento AEM, pelo WhatsApp – Carlos Carvalho (92) 99511-3328 ou Mário Costa (92) 99152-6955

O Shopping Cidade Leste fica localizado na Avenida Autaz Mirim, 282 – Tancredo Neves, Manaus – AM.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱