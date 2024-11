Empresa amazonense conquista reconhecimento internacional

Inovação, compromisso e responsabilidade social marcam os negócios agraciados no Latin American Quality Awards 2024.

Organizada pelo Latin American Quality Institute (LAQI), a premiação reconhece a excelência no âmbito empresarial e encerra a 18ª edição do Quality Festival, que ocorre de 19 a 21 de novembro em Manaus.

Empreendimentos de diversos países da América Latina integram a lista de premiados, incluindo um com raízes amazônicas.

Fundada há seis anos pela jornalista amazonense Hêmilly Lira, a Amazon Comunic é uma das empresas laureadas com o prêmio internacional na categoria “Assessoria de Imprensa”.

Hoje, atende tanto clientes nacionais – Amazonas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Rondônia, Paraná e Santa Catarina – como de fora do país (Londres e Portugal).

De acordo com a CEO e fundadora da Amazon Comunic – que já possui uma carreira de 18 anos no jornalismo, seja atuando em redações, seja atuando em assessorias de imprensa –, é uma honra ver uma empresa que carrega o DNA amazônida fazer parte de uma conquista tão importante.

“Fico muito feliz de poder mostrar a qualidade e efetividade do trabalho de quem é do Amazonas e de poder alcançar patamares mais altos dentro do nosso nicho de comunicação. Fazemos questão de entregar um trabalho detalhado, estratégico e ético. Este prêmio é uma prova do compromisso da nossa empresa com a qualidade e a inovação no setor”, destaca.

Ao lado de empreendimentos de outros estados brasileiros e de outros países da América Latina (Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela), a Amazon Comunic foi avaliada pelo Modelo Latino-Americano de Excelência (LAEM), que reconhece as empresas com alto nível de dedicação à melhoria contínua e à inovação.

Durante a premiação, a CEO e fundadora da Amazon Comunic também receberá a “Medalha de Honra Cruz de Malta”, entregue aos principais executivos ou diretores das empresas, ou instituições premiadas.

Além disso, a equipe do empreendimento amazonense sairá do evento com sete certificações internacionais: Member Certification; Global Quality Certification; Master In Total Quality Administration; Master In Financial Management; Awareness Assurance Manager; Master In Human Resources Management; Marketing & Branding Manager Leader.

“Estou extremamente realizada com esses resultados e por abrir caminhos pra outros amazônidas. Não vou dizer que é fácil. Tudo tem muitas perdas, mas, felizmente, também muitos ganhos. Seguimos firmes e fortes”, salienta Hêmilly.

Jornada Sustentável

Voltada para convidados, a 18ª edição do Quality Festival será realizada no Centro de Convenções Manaus Plaza, reunindo empresários de diversos países da América Latina em torno do tema “A nova era da Qualidade: Sustentabilidade, Inovação e Excelência”.

De acordo com o fundador e CEO do LAQI, Daniel Maximilian Da Costa, a escolha de Manaus como sede do evento – que também contará com o President’s Choice Awards 2024, evidenciando membros que se destacam por seu compromisso com a melhoria contínua no cenário corporativo, e o Latin American Excellence in Law Awards 2024, reconhecendo escritórios e profissionais do setor jurídico que não apenas atingiram a excelência em suas áreas como contribuíram significativamente para o impacto social positivo – é altamente simbólica e oferece um espaço onde empresas podem debater e trocar experiências sobre práticas e tecnologias sustentáveis.

“Ao debater qualidade e sustentabilidade no coração da Amazônia, reafirmamos a importância de alinhar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Esse evento é mais que um encontro de negócios, é um compromisso com um futuro sustentável e uma oportunidade para que a América Latina lidere a inovação empresarial com baixo impacto ambiental”, finaliza.

